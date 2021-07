NASA zeigt gruseliges Foto von Sonnenfinsternis

Eine Satellitenaufnahme aus dem All zeigt einen bedrohlich wirkenden Schatten auf unserem Heimatplaneten.

Eindeutig zu erkennen ist der Schatten des Mondes über der Nordregion der Erde. Der finstere Fleck auf unserem Heimatplaneten mutet dabei fast etwas gruselig und sogar etwas bedrohlich an.

Sie stammt von der Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) des Erdbeobachtungssatelliten Deep Space Climate Observatory Satellite (DSCOVR) . Gemacht wurde sie während der Sonnenfinsternis am 10. Juni .

Eine Sonnenfinsternis sieht nicht nur von der Erde aus eindrucksvoll aus. Auch vom Weltall aus ist das Schattenspiel mehr als beeindruckend, wie eine nun veröffentlichte NASA-Aufnahme (hier in voller Auflösung ) zeigt.

Nächste Sonnenfinsternis

Zu einer Sonnenfinsternis kommt es dann, wenn der Mond die Sonnenscheibe ganz oder teilweise bedeckt. Als totale Sonnenfinsternis ist sie von der Erde dann zu erkennen, wenn man sich im Kernschatten des Mondes befindet.

In Österreich wurde die Sonne im Juni lediglich zu rund 5 Prozent vom Mond überlagert. Die nächste Sonnenfinsternis hierzulande wird es am 25. Oktober 2022 mit einer Bedeckung von 30 Prozent geben. Ein noch imposantes Schauspiel wird hierzulande am 12. August 2026 zu sehen sein, wenn der Mond die Sonne zu 87 Prozent bedeckt.

Mehr Aufnahmen von EPIC gibt es hier zu sehen.