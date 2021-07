NASA: Stärkste Sonneneruption seit 4 Jahren

Wissenschaftler haben vor wenigen Tagen die stärkste Sonneneruption seit 2017 gemessen. Die Explosion fand am 3. Juli um 6:29 Uhr MESZ statt. Beobachtet wurde es in einem Gebiet namens AR2838, das seit Kurzem aktiv ist.

Laut dem U.S. Space Weather Prediction Center (SWPC) handelte es sich um eine Sonneneruption der Klasse X1,5. Sonneneruptionen werden mit den Buchstaben A, B, C, M und X klassifiziert, die jeweils von einer Zahl von 1 bis 10 gefolgt wird. Erreicht man die Skala X, ist auch eine höhere Zahl möglich. So wurde die bisher stärkste gemessene Sonneneruption von 2003 mit X45 eingestuft. Ausschlaggebend ist die Intensität der Röntgenstrahlen. Eine Sonneneruption der Klasse X2 ist dabei doppelt so stark wie eine der Klasse X1.