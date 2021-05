Die Weltraumsonde "Solar Orbiter" hat erste Filme von Partikeleruptionen aus der Sonnenatmosphäre aufgenommen. Einige dieser Eruptionen seien von mehreren Instrumenten an Bord bei einem Vorbeiflug an der Sonne nachgewiesen worden, teilte die europäische Weltraumbehörde ESA am Montag mit (zur ESA-Aussendung).