Sonnen-Sonde schickt spektakuläre Fotos zur Erde

Diese erste Annäherung an die Sonne nutzen die ESA-Wissenschaftler, um die Technik auf dem Solar Orbiter zu testen. 10 Instrumente, darunter 6 Teleskope, wurden auf den Stern gerichtet und konnten Nahaufnahmen von der Sonne machen. Zwar konnte das Daniel K. Inouye Solar Telescope in Hawaii im Jänner 2020 Bilder mit höherer Auflösung aufnehmen. Allerdings wurden die Bilder von der Erde aus aufgenommen und hatten durch die Erdatmosphäre daher nicht vollkommen freie Sicht. Hier liefert der Solar Orbiter Bilder, die ein bisher unbekanntes Phänomen aufnehmen konnten.

Lagerfeuer erhitzen Sonnenkorona

Dabei handelt es sich um „Lagerfeuer“, die mit dem Extreme Ultraviolet Imager (EUI) aufgenommen wurden. „Sie sind kleine Verwandte der Sonneneruptionen, die wir von der Erde aus beobachten können. Sie sind aber millionen- oder milliardenfach kleiner“, so David Berghmans vom Royal Observatory of Belgium (ROB). Er hat Bilder der Sonnenkorona analysiert, also der extrem heißen äußersten Schicht der Sonnenatmosphäre. Hier ist es mehr als eine Million Grad heiß, während man auf der Oberfläche der Sonne vergleichsweise frische 5.500 Grad misst.

Die Lagerfeuer könnten der Grund dafür sein, warum in der Sonnenkorona eine so viel höhere Temperatur herrscht, als in anderen Atmosphärenschichten. Allerdings ist das nur eine Theorie. Die ESA-Wissenschaftler müssen nun untersuchen, ob es sich wirklich nur um Mini-Eruptionen oder etwas anderes handelt. „Diese Lagerfeuer sind für sich genommen unbedeutend, aber rechnet man ihren Effekt auf die gesamte Sonne hoch, könnten sie die Erhitzung der Sonnenkorona bestimmen“, so Frédéric Auchère, vom französischen Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS).