Morgen gibt es eine Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen

Mehr als 6 Jahre ist es her, als in Österreich zum letzten Mal eine Sonnenfinsternis beobachtet werden konnte. 2015 bedeckte der Mond rund 63 Prozent der sichtbaren Sonnenscheibe. Bei dem aktuellen Ereignis werden allerdings lediglich rund 5 Prozent der Sonne vom Mond überlagert.

Mit einer Bedeckung von 87 Prozent wird es am 12. August 2026 zu einer deutlich imposanteren Sonnenfinsternis in Österreich kommen. Das Ganze findet allerdings genau zu Sonnenuntergang statt. In Spanien wird dieses Ereignis als totale Finsternis zu beobachten sein.

Diese ist allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen. In Wien gab es die letzte partielle Sonnenfinsternis am 20. März 2015. Nach dem aktuellen Ereignis wird die nächste Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 sein, mit einer Bedeckung von 30 Prozent .

1999 gab es in Teilen Österreichs die letzte totale Sonnenfinsternis. Am 3. September 2081 wird die nächste totale Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen sein - in einem schmalen Korridor zwischen Innsbruck und Villach. Kurz darauf, am 27. Februar 2082, wird es erneut eine ringförmige Sonnenfinsternis von Innsbruck über Salzburg, Klagenfurt und Graz geben.

In Wien gab es die letzte totale Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842. Die nächste ist in der Bundeshauptstadt erst am 16. Mai 2227 statt.