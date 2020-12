Die besten Bilder von der totalen Sonnenfinsternis

Eine Sonnenfinsternis hat den Himmel über Südamerika verdunkelt. Das Himmelsspektakel begann am Montagmittag (Ortszeit) über der Stadt Saavedra an der chilenischen Pazifikküste. Der Mondschatten zog dann in südöstlicher Richtung über Pucón in Chile nach Junín de los Andes in Argentinien und weiter über Valcheta bis Salina del Eje an der argentinischen Atlantikküste.

In zahlreichen Livestreams wurde das Spektakel im Internet übertragen. Die Wetterbehörde der USA (NOAA) hat eine Satellitenaufnahme veröffentlicht, auf denen der Schatten des Mondes vom Weltraum aus zu sehen ist.