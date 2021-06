Die schönsten Bilder der Sonnenfinsternis

Die partielle Sonnenfinsternis, die am Donnerstag zu bestaunen war, wurde in beeindruckenden Fotos festgehalten.

Das Spektakel am frühen Donnerstagnachmittag währte kurz und war wetterbedingt nicht überall gleich gut zu sehen. In Europa verdeckte der Mond über der Nordhalbkugel die Sonne zwischen fünf und 20 Prozent, der Norden war dabei begünstigt. Am beeindruckendsten war die partielle Sonnenfinsternis in den nördlichsten Regionen Kanadas, Grönland sowie im Nordosten Russlands zu sehen gewesen. Dort wurde die Sonne fast vollständig verdeckt.