Mondfinsternis am Dienstag: So gelingen die besten Fotos

Am Dienstagabend, den 16. Juli, ist es wieder einmal soweit. Der Mond wird zu zwei Drittel in den Schatten der Erde tauchen und dadurch rötlich und verdunkelt am Himmel stehen. Die Wettervorhersage für praktisch ganz Österreich, aber auch weite Teile Süddeutschlands ist hervorragend. Nur wenige Wolken sind zu erwarten, womit auch tolle Schnappschüsse mit der Kamera oder mit einem guten Smartphone gelingen können.

Wann beginnt die Mondfinsternis?

Die Verdunkelung des Mondes beginnt am Dienstag ab 22:00 und erreicht gegen 23.30 ihren Höhepunkt. Dann sollten sich knapp zwei Drittel des Mondes im Erdschatten befinden. Wer in der Nacht auf Mittwoch die Chance hat, die partielle Mondfinsternis zu beobachten, sollte das tun. Denn die nächste von Mitteleuropa gut sichtbare Verdunkelung des Mondes ist erst am 16. Mai 2022 zu sehen.

Freier Blick nach Südosten

Egal womit man fotografiert, wichtig ist es auch, den richtigen Ort dafür zu wählen. Hier gilt: Möglichst hoch und weg von externen Lichtquellen hat man den schönsten Ausblick. Zum Beobachten ist bei dieser partiellen Mondfinsternis eine freie Sicht nach Südosten wichtig, wo der Mond in einer tiefen Bahn über den Himmel zieht. Neben dem Mond sind am Himmel auch Jupiter und Saturn zu sehen. Zudem fliegt die Internationale Raumstation ISS nach 23 Uhr von West nach Ost.