IceCube: Forscher finden erstmals Quelle kosmischer Neutrinos

Neutrinos sind extrem leichte, elektrisch neutrale Elementarteilchen, die bei verschiedenen Zerfallsprozessen und Reaktionen entstehen, etwa in der Sonne oder im Erdinneren. Eine bestimmte Art der Neutrinos hat Forscher lange Zeit vor Rätsel gestellt: Exemplare mit extrem hoher Energie, die aus dem All auf die Erde kommen. Mithilfe des Neutrinodetektors IceCube in der Antarktis konnten Forscher jetzt erstmals ein solches Neutrino erfassen und seinem Ursprungsort im All zuordnen: Es stammt von einem supermassiven schwarzen Loch im Zentrum einer Galaxie, einem sogenannten Blazar, im der Konstellation Orion, ungefähr 3,7 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, wie die Forscher in einer Aussendung schreiben.