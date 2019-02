Insulin-Kapsel soll Spritze bei Diabetes Typ 2 ablösen

Das Design der Kapsel ist folglich so angelegt, dass diese sich wie der Schildkrötenpanzer immer selbst nach unten ausrichtet, egal in welcher Position sie im Magen ankommt. So kann sichergestellt werden, dass die Nadel auf der Magenwand aufliegt, wenn die Injektion verabreicht wird. Die Forscher haben die Kapsel bislang nur in Tierversuchen, bei Schweinen getestet. Die Ergebnisse waren vielversprechend. Bis zu fünf Milligramm an Insulin habe man auf diese Art pro Vorgang injizieren und nachweisen können.

Insulin und andere Medikamente

Mit dieser Menge komme man schon in den Bereich, den Menschen mit Typ-2-Diabetes bei einer Injektion benötigen, teilten die Forscher mit. Die Erfindung soll aber nicht nur die Verabreichung von Insulin revolutionieren. Vielmehr könnten diese Art von Kapseln in Zukunft auch zur Einnahme von Medikamenten eingesetzt werden, die bisher gespritzt werden müssen - etwa zur Behandlung von rheumatoider Arthritis oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

Ein Großteil der Kapsel und ihrer Elemente ist biologisch abbaubar und wird nach getaner Arbeit über den Darm ausgeschieden. Einen Zeithorizont, wann die Entwicklung am Menschen getestet werden kann, ließen die MIT-Forscher offen.