ISS-Außeneinsatz: Kosmonauten untersuchen mysteriöses Loch

Die Russen Oleg Kononenko und Sergej Prokopjew öffneten am Dienstag um 16.59 Uhr (MEZ) die Luke für den Ausstieg ins Weltall, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in ihrer Live-Übertragung mitteilte. In der Station unterstützte der deutsche Astronaut Alexander Gerst seine Kollegen bei dem auf sechseinhalb Stunden angelegten Außeneinsatz. Kononenko war erst in der vergangenen Woche zur ISS geflogen. Zuvor wurde er speziell für den komplizierten Außeneinsatz vorbereitet. „Der Ausstieg ist einzigartig und auch technisch sehr schwierig“, sagte er vor dem Abflug.

Noch nie zuvor habe es in der Geschichte der ISS einen derartigen Außeneinsatz gegeben. Die Arbeiten seien auch körperlich sehr anstrengend. Das Leck war im Sommer entstanden und hatte auf der ISS einen Druckabfall ausgelöst. Die Raumfahrer konnten es zwar von innen abdichten, die Ursache dafür ist aber noch immer unklar. Mit der beschädigten Kapsel soll Gerst in einigen Tagen zusammen mit zwei Kollegen zur Erde zurückkehren.