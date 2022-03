Kosmonaut verlässt ISS, Amerikaner übernimmt Kommando

Ein russischer Raumfahrer hat das Kommando über die Internationale Raumstation ISS an einen US-Kollegen übergeben. Der bisherige Kommandant Anton Schkaplerow übergab das Amt am Dienstag bei einer offiziellen Zeremonie an Bord der Raumstation an seinen US-Kollegen Thomas Marshburn, wie Live-Bilder der NASA zeigten.