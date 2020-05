ISS-Roboter Robonaut erhält Beine

Ein Roboter könnte im Gegensatz zu Menschen dauerhaft außerhalb der Raumstation eingesetzt werden und Aufgaben an der Hülle der ISS ausführen. Doch zunächst sollte die zweibeinige Robonaut-Version lernen, sich im Inneren zu bewegen. Er muss sich etwa durch Schleusen und enge Gänge vorwärts hanteln und sollte nicht unkontrolliert durch die Gegend wandeln. Ein unkontrolliert schwebender, 226 Kilogramm wiegender Gegenstadt könnte für eine Reihe von Problemen sorgen.

Zu Weltraumspaziergängen mit Robonaut wird es unterdessen noch länger nicht kommen. Die Entwicklungszeit für den Roboter ist auf insgesamt 50 Jahre angelegt, wobei man sich momentan im 17. Jahr befindet. Werden die Beine geliefert und montiert, will man die neuen Extremitäten erst ganz langsam in Betrieb nehmen.