Beeindruckende Webb-Aufnahmen zeigen Gasnetzwerk in Galaxien

18.02.2023

Die Infrarotaufnahmen machen bisher unsichtbare Regionen sichtbar, in denen Sterne entstehen.

Das James Webb Teleskop hat in das Zentrum von nahegelegenen Galaxien geblickt und nie zuvor gesehene Strukturen offenbart. Dafür haben über 100 internationale Wissenschaftler*innen der Gruppe "Physics at High Angular resolution in Nearby Galaxies" (PHANGS) Webb-Daten analysiert. Ziel der Forschung ist es, mehr über die Entstehung von Galaxien herauszufinden. Insgesamt untersucht die Gruppe 19 sogenannte "Face-on"-Galaxien. Sie können von der Milchstraße aus von oben oder von unten gesehen werden. Bemerkenswerte Details Webb konnte bereits auf 5 dieser Galaxien seine Instrumente ausrichten: M74, NGC 7496, IC 5332, NGC 1365 und NGC 1433. Dabei zeigen sich die Galaxien klarer als je zuvor, sagt Erik Rosolowsky von der Universität Alberta in Kanada in einem Statement. "Wir sehen direkt, wie die Energie aus der Entstehung junger Sterne das Gas um sie herum beeinflusst. Das ist einfach bemerkenswert."

Die Spiralgalaxie NGC 7496 wurde mit Webbs MIRI aufgenommen. Die roten Blasen zeigen besonders energiereiche Orte, an denen Sterne entstehen © NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab). Image processing: A. Pagan (STScI)

Dafür wurden Webbs MIRI (Mid-Infrared Instrument) und NIRCam (Nahinfrarot) verwendet. Die Aufnahmen zeigen leuchtende Staubhöhlen und riesige Gasblasen an den Rändern der Spiralarme der Galaxien. Die Blasen entstehen, wenn neugeborene Sterne Energie abgeben und erscheinen auf den Aufnahmen rot. Struktur der Galaxien "Bereiche, die auf Hubble-Bildern vollkommen dunkel sind, leuchten auf den neuen Infrarotbildern außerordentlich detailliert. So können wir untersuchen, wie der Staub im interstellaren Medium das Licht von Sternen absorbiert, die sich gerade bilden", erklärt Karin Sandstrom von der University of California. Bisher konnten die PHANGS-Forscher*innen nur auf Fotos zurückgreifen die im optischen, röntgen oder ultravioletten Wellenlängenbereich liegen. Damit konnten sie nicht durch die Staubschicht blicken. Auf den Infrarot-Bildern zeigen sich Balkenstrukturen, über die Gas in die Zentren der Galaxien geleitet wird. Das heize die Sternenentstehung an, so die Forscher*innen. Zwischen den Spiralarmen sind feine Ausläufer aus kaltem Gas zu sehen. Auch dort bilden sich Sterne. Nun soll untersucht werden, wo und wie das einströmende Gas in Sterne umgewandelt wird.

3 Bilder Slideshow ansehen © Bild: NASA / ESA / CSA / Judy Schmidt Die Balkenspiralgalaxie NGC 1365 leitet ständig neues Gas in den Kern, wo die Sternenentstehung angetrieben wird © Bild: NASA / ESA / CSA / Judy Schmidt Im Zentrum von NGC 628 ist ein zentraler Sternenhaufen (NSC) sichtbar © Bild: NASA / ESA / CSA / Judy Schmidt Die Aufnahme von NGC 1365 zeigt Blasen aus Staub und Gas, die das Licht von jungen Sternen absorbieren