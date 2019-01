Japanischer Satellit für künstliche Sternschnuppen ins All geschossen

Digital Life

Wie man am besten Sternschnuppen fotografiert

In der Nacht vom 12. auf 13. August sind die Perseiden, ein starker Meteorstrom, am deutlichsten zu sehen. Will man die Sternschnuppen fotografisch festhalten, braucht man die richtigen Einstellungen, Geduld und Glück. Die futurezone gibt Tipps.