Klimaschutz verleiht Häusern Flügel

Das Flattern der Plastikfolien, die den Rohbau einer neuen Hightech-Wohnanlage in Vaduz umschließen, ist ohrenbetäubend. Ein Föhneinbruch hat Anfang November schönes Wetter, aber eben auch starke Windböen, ins Fürstentum Liechtenstein gebracht. Was diese Baustelle, die dereinst zum “Marxer Active Energy Building” werden soll, so imposant macht, ist aber nicht die Geräuschkulisse oder die komplette Ummantelung des Rohbaus mit Plastikfolie und einem Blechdach, sondern die innovative Technik, die hier zum Einsatz kommt. Als erstes ins Auge springen die leeren Etagen - Wände gibt es hier nämlich nicht.

Die einzelnen Stockwerke werden einzig von baumartigen Säulenstrukturen getragen, die sich durch das ganze Gebäude ziehen. Die Struktur verästelt sich dabei, teilweise wachsen die Stränge auch wieder zusammen. So werden die Kräfte, die etwa durch Erdbeben oder starke Winde auftreten, auf die steifen Betonplatten zwischen den Etagen verteilen. Das erlaubt eine sehr flexible Raumeinteilung, die bei Bedarf mit geringem Aufwand fast beliebig verändert werden kann. Fürs erste entstehen in den fünf Etagen des Wohnblocks zwölf Mietwohnungen in verschiedenen Größen.

Für den Fall eines Föhnsturms, wie es ihn bei der Besichtigung gegeben hat, werden die Panele flach am Dach angelegt, um keine Schäden davonzutragen. “Das Haus wird mehr Energie erzeugen, als es verbrauchen wird”, sagt Falkeis. Deshalb wird das Gebäude auch mit den umliegenden Häusern zu einem lokalen Cluster verbunden, in dem untereinander Wärme, Kälte und Energie getauscht werden kann.

Ausklappbare Flügel im Haus können Wärme in sogenannten PCMs (Phase Change Materials) speichern. Im konkreten Fall wird aus Palmöl gewonnenes Paraffin verwendet, das in Hitzeperioden gespeicherte Wärme aus dem Haus abstrahlen und an kalten TagenSonnenwärme für die Nutzung im Haus sammeln kann. Für die Heiz- und die Kühlflügel werden unterschiedliche Paraffinsorten verwendet, jeweils mit geeignetem Schmelzpunkt. Das Material kann bei gleichem Volumen ungefähr fünf mal so viel Wärme speichern wie Wasser.