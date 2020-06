Komet Lovejoy am Himmel - Wolkendecke versperrt Sicht

Er kommt aus den Fernen unseres Sonnensystems und ist grün: Der Komet Lovejoy könnte im Januar ein besonderes Schauspiel am Himmel bieten - falls das Wetter mitspielt. Gute Chancen dürften sich an diesem Wochenende ergeben; womöglich ist der Schweifstern dann sogar mit bloßem Auge zu sehen.

„ Lovejoy ist ein schöner, heller Komet, der im Süden hoch am Himmel steht“, sagte der Kometen-Experte Uwe Pilz von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim. „Von diesem Sonntag (11.) an stört der Mond mit seiner Helligkeit nicht mehr.“ Dann könne der Komet zwei Wochen lang gut zu sehen sein. Der Deutsche Wetterdienst sagt voraus, dass dann Wolkenlücken den Blick zum Himmel freigeben. „Bis Sonntag kann man das aber vergessen“, meinte Meteorologe Adrian Leyser am Donnerstag.