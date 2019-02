Komet oder Alien-Raumschiff: Forscher erklärt Oumuamua

Oumuamua wurde durch wissenschaftliche Kreise zunächst als Asteroid, dann als Komet und schließlich als von Aliens geschickte Sonde eingestuft. Während letztere Theorie eines renommierten Harvard-Professors stark umstritten ist, äußert sich nun ein Experte, der bereits an dem bis heute unerklärten Asteroideneinschlag im russischen Tunguska geforscht hat.

Normaler Komet

Zdenek Sekanina ist NASA-Wissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory (JPL) und vertritt die Theorie, dass es sich bei Oumuamua um den Splitter eines weit größeren Kometen handelt, der in Einzelteile zerbrochen ist noch bevor er nah an der Sonne vorbeiziehen konnte.

Sekanina arbeitet seit über 40 Jahren mit dem JPL und hat unter anderem an Studien zum Halleschen Kometen, dem Einschlag des Kometen Shoemaker 9 auf dem Saturn sowie an dem berühmten und weiterhin ungeklärten Tunguska-Ereignis von 1908 mitgearbeitet.

Seine Untersuchung wurde online veröffentlicht (PDF). Entgegegen der aktuellsten These des Harvard-Professors Abraham Loeb, bei Oumuamua würde es sich um ein außerirdisches Objekt handeln, das in unser Sonnensystem geschickt wurde, erkennt Sekanina in den Merkmalen des Objektes Charakterzüge eines "normalen" Kometen.