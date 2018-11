Kritischer US-Klimabericht wurde heimlich am Black Friday präsentiert

Denn in Summe zeichnet der Bericht – wie so viele andere seriöse Forschungen zu diesem Thema – ein recht dystopisches Bild für die USA im Jahr 2100. Demnach könnte der Meeresspiegel an den Küsten im schlimmsten Fall bis zu drei Meter ansteigen, wodurch Fische und Korallen sterben, Süßwasser rarer wird und Krankheiten sich schneller verbreiten.

Selbst in einem weniger dramatischen Szenario, das von den Autoren als RCP4.6 bezeichnet wird, würde der Meeresspiegel zwar bloß um einen Meter ansteigen - doch schon dadurch würden rund ein Dutzend Kraftwerke in Überschwemmungsgebieten stehen. Rund 25 Gigawatt an Strom würden dadurch verloren gehen. Der Schaden entstünde also nicht nur für Mensch und Umwelt, sondern auch für die US-Wirtschaft.

Schon jetzt seien die Schäden durch den Klimawandel zu beobachten, heißt es außerdem im Bericht: Seit 2015 hätten Unwetter fast 400 Milliarden Dollar Schaden verursacht, die Küstengebiete sind schon jetzt häufiger von Sturmfluten betroffen.