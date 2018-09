Künstler will sinnlos glänzenden Satelliten ins All schießen

Anders „Orbital Reflector“: Der Satellit ist als „rein künstlerische Geste“ gemeint und „dient keinen militärischen, kommerziellen oder wissenschaftlichen Zwecken“, heißt es in einem Video zum Projekt. „Es ist in vielfacher Weise das Gegenteil jedes Satelliten, der je in die Umlaufbahn gesetzt wurde.“

Stern der Menschheit

Genau diese Zweckfreiheit lässt einige Astronomen aufstöhnen. Als im Januar ein Spiegel-Ball namens „Humanity Star“ ins All gesetzt wurde - ebenfalls als Kunstobjekt -, fürchteten einige um die Genauigkeit ihrer Messungen.

„Es ist die Weltraum-Entsprechung einer neonfarbenen Werbetafel direkt vor deinem Schlafzimmer“, sagte Astrophysiker Jonathan McDowell vom Center for Astrophysics (CfA) seinerzeit, das von der Harvard-Universität und der Smithsonian Institution betrieben wird. Das Online-Magazin „Gizmodo“ forderte: „Hey Künstler, hört auf, glänzenden Scheiß ins All zu setzen.“

Mit freiem Auge sichtbar

Doch Paglens „glänzender Scheiß“ könnte zumindest manche Weltraum-Enthusiasten in Verzückung versetzen. Sofern die US-Behörde FCC (Federal Communications Commission) den Start zulässt, soll eine „Falcon 9“-Rakete von Elon Musks Unternehmen SpaceX als Taxi in den Orbit dienen, wo sich ein 30 Meter langer, diamantenförmiger Ballon öffnen soll.

Dessen spiegelnde Oberfläche würde Sonnenlicht auch auf die Schattenseite der Erde werfen und könnte ohne Teleskop am Nachthimmel sichtbar sein. Ein Spendenaufruf bei Kickstarter brachte Paglen und dem Nevada Museum of Art, das das Projekt unterstützt, 76 000 Dollar (65 000 Euro) ein - ein Bruchteil der Gesamtkosten von 1,3 Millionen Dollar (1,1 Mio Euro).

Sinnloses Projekt

„Dieses Projekt steuert nichts bei, was wir nicht schon haben“, schrieb Wissenschaftler Mark McCaughrean von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) bei Twitter. „Viele Menschen würden ein bisschen mehr Ehrfurcht vor der natürlichen Welt schätzen statt noch eine weitere künstliche Konstruktion hinzuzufügen“, sagt auch Caleb Scharf, Direktor des Columbia Astrobiology Center in New York dem Magazin „Atlantic“. Der Nachthimmel sei wie ein „bedrohtes Tier, das sich am besten im Naturzustand betrachten lässt“.

US-Künstler Paglen sieht nicht ein, warum ausgerechnet sein Satellit unter Hunderten das Problem sein soll. Weil die Skulptur nach einigen Wochen in die Atmosphäre eintreten und verglühen soll, würde sie „keine Spuren hinterlassen“, verspricht das Projekt. Auf der Website ist von einer „vorübergehenden Weltraum-Geste“ die Rede.

Künstler will zum Nachdenken anregen

Paglan will dazu ermuntern, mit „neuer Verwunderung in den Nachthimmel zu blicken, unseren Platz im Universum zu prüfen und neu darüber nachzudenken, wie wir auf diesem Planeten zusammenleben.“ Und wenn Kunst auf der Erde keinem Zweck dienen muss außer sich selbst, sollte dasselbe nicht auch im Weltraum gelten?

Schon Russlands Avantgarde-Künstler Kasimir Malewitsch (1878-1935), von dem Paglen sich inspirieren ließ, träumte von einem „Sputnik“ (russisch für Begleiter oder Satellit) zwischen Mond und Erde. Während sich die Raumfahrt zunehmend privatisiert, wandelt sich auch das Verständnis darüber, was ins All gehört und was nicht.