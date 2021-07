Durchbruch bei KI: DeepMind stellt Protein-Datenbank online

Bislang hatten diese Zugang zu gerade einmal 180.000 experimentellen Proteinstrukturen . DeepMind hat sie nun durch weitere 350.000 dreidimensionale Strukturen von 20 unterschiedlichen Organismen ergänzt. Etwa 20.000 gehören dem menschlichen an, wie die BBC berichtet.

Entwicklung neuer Wirkstoffe möglich

DeepMind möchte in einem nächsten Schritt die Sammlung noch weiterergänzen und einen großen Teil der Strukturen von insgesamt über 100 Millionen Proteinen verfügbar machen. In den kommenden Jahren könnte die Datenbank somit zahlreiche wissenschaftliche Durchbrüche begünstigen, etwa in der Entwicklung von Wirkstoffen gegen diverse Krankheiten oder neuen Nahrungsmitteln.

Die Datenbank wurde in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für Bioinformatik des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL-EBI) zur Verfügung gestellt.