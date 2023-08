Künstliche Intelligenz erkennt im Röntgenbild frühzeitig Krankheiten

KI schätzt bei Erkrankungen das Alter der Betroffenen höher ein als es tatsächlich ist und liefert so Hinweise auf Krankheiten.

Mit einem Röntgenbild des Brustkorbs den tatsächlichen Gesundheitszustand erkennen: Wissenschafter*innen der Osaka Metropolitan University in Japan haben jetzt ein Modell einer Künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt, das mit der Hilfe von Röntgenbildern das chronologische Alter der betreffenden Person - also die Zahl der bisher gelebten Jahre - genau schätzen kann. Entscheidend aber ist eine weitere Fähigkeit dieses Algorithmus: Das System erkennt auch kleinste Abweichungen von einer Aufnahme eines gesunden Menschen, die ein frühes Signal für eine chronische Krankheit sein können. Und in diesem Fall schätzt das System das Alter der Betroffenen höher ein, als es tatsächlich den Lebensjahren nach ist.

Verbesserte Früherkennung von Krankheiten

Nach Ansicht der Studienautor*innen bedeuten diese Ergebnisse einen großen Fortschritt in der medizinischen Bildgebung. Sie würden den Weg für eine verbesserte Früherkennung von Krankheiten und deren frühzeitige Bekämpfung ebnen. Mithilfe dieses Systems könnten Biomarker (biologische Merkmale) ausfindig gemacht werden, die einen Hinweis auf einen frühzeitigen Alterungsprozess geben.

➤ Mehr lesen: Hautkrebs: Wie man Künstlicher Intelligenz das Diagnostizieren lehrt

Das Forschungsteam der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an der Graduate School of Medicine der Osaka Metropolitan University entwickelte im ersten Schritt ein KI-Modell, um das Alter gesunder Personen anhand von Röntgenbildern zu schätzen. Anschließend wendeten sie das Modell auf Röntgenbilder von Patient*innen mit bekannten Krankheiten an. Damit sollten Zusammenhänge zwischen den Altersschätzungen und unterschiedlichen Krankheiten analysiert werden.