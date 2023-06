"Wir werden von künstlicher Intelligenz enttäuscht sein"

"Wir befinden uns in der größten Revolution in der Wissensarbeit in der Geschichte der Menschheit", sagt Ian Beacraft. Als Chef-Futurist der Agentur Signal and Cipher verlangt es sein Jobprofil, die Zukunft in grellen Farben zu zeichnen. Bei der Sphere-Konferenz des Sicherheitsunternehmens With Secure, die Ende Mai in Helsinki stattfand, dozierte Beacraft über das Potenzial generativer künstlicher Intelligenz.

Die futurezone hat mit dem in Chicago lebenden Unternehmensberater über die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt, Hype-Zyklen um neue Technologien und romantische Beziehungen mit synthetischen Wesen gesprochen.

futurezone: Sie vergleichen die Auswirkungen künstlicher Intelligenz mit jenen der industriellen Revolution. Ist das nicht etwas übertrieben?

Ian Beacraft: Die industrielle Revolution hat physische Arbeit mechanisiert und grundlegende Dinge in der Gesellschaft verändert. Wie wir arbeiten und welche Rolle Arbeit in unserem Leben spielt, war davon genauso betroffen wie die Art und Weise, wie wir leben und wie wir miteinander umgehen. Das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern hat Jahrzehnte gedauert. Künstliche Intelligenz digitalisiert Fähigkeiten. Was die industrielle Revolution für körperliche Arbeit getan hat, passiert nun mit geistiger Arbeit. Deshalb halte ich die Analogie für gerechtfertigt.