Liveübertragung: SpaceX bringt Kommunikationssatelliten ins All

Das Zeitfenster für den Start beträgt allerdings vier Stunden, bei sehr ungünstigen Bedingungen könnte er auch auf einen anderen Tag verschoben werden. Der Start wird im oben eingebundenen Stream live übertragen. Der Satellit, den SpaceX ins All bringen soll, wird gemeinschaftlich von der kanadischen Telesat und der APT-Satellite Co. aus Hongkong betrieben und soll Kommunikationsdienstleistungen für die Pazifikregion erbringen.

Der Satellit wiegt knapp über sieben Tonnen. SpaceX hat im Juli schon einen Telstar-Satelliten ins All gebracht. Im Unterschied zu damals wird diesmal statt einer recycelten aber eine neue Rakete zum Einsatz kommen. Diese hat am 5. September einen Testlauf überstanden. Die Chance für geeignetes Startwetter liegt am Montagmorgen laut der US Air Force bei rund 60 Prozent. Der Satellit soll 15 Jahre lang in einer geostationären Umlaufbahn verbleiben.