Manöver zum Anheben von ISS gescheitert

Russische Spezialisten haben die Internationale Raumstation ISS wegen fehlender Bereitschaft eines Motors nicht wie geplant um 2,8 Kilometer anheben können. Die Ursache für das Scheitern des Manövers war zunächst unklar, wie russische Agenturen am Samstag unter Berufung auf die Raumfahrtbehörde Roskosmos meldeten.

Die ISS bewegt sich in etwa 400 Kilometern über der Erde. Die Lage wird regelmäßig mit Hilfe von Motoren korrigiert, wenn die Station an Höhe verliert. Die sechs Raumfahrer an Bord der ISS waren nicht beteiligt an der Operation. Sie sind in Sicherheit.