Sie waren in Großbritannien und haben sich die Formeln direkt von den Wissenschaftlern erklären lassen. Wie lange hat es gebraucht, bis Sie diese verstanden haben?

Die Arbeiten der Londoner sind sehr abstrakt und voller komplexer Formeln fortgeschrittener Mathematik. Wir haben monatelang unzählige E-Mails ausgetauscht, bevor ich nach London flog. Dort haben wir tagelang geredet. Und danach wieder lange, lange E-Mails ausgetauscht. Da ich selber alles andere als ein Mathegenie bin, musst ich das Ganze in eine auch für mich verständliche Geschichte verwandeln. Als ich diese den Wissenschaftlern zum ersten Mal schickte, fragten sie sofort, ob sie die verwenden dürften, um ihre Konzepte anderen zu vermitteln. Da wusste ich: Ich habe meine Geschichte gefunden. Und die E-Mails fliegen weiterhin zwischen London und Wien hin und her. Es gibt hier noch immer viel zu entdecken!

Was war Ihr Antrieb, sich mit genau diesem Thema zu beschäftigen? Geht es darum, die Welt besser machen zu wollen? Oder sehen Sie den derzeitigen wirtschaftlichen Fokus falsch gesetzt?

Viele von uns haben doch derzeit das Gefühl, dass die angebotenen Modelle in Politik und Wirtschaft für bestehende Herausforderungen keine befriedigenden Lösungen anbieten: Wachsende Polarisierung der Gesellschaft in allen Bereichen, das immer weitere Auseinanderklaffen der Wohlstandschere und so weiter. Hier eröffnen die Konzepte der Londoner eine neue Welt. Das ist sehr faszinierend! Wenn man sie einmal begriffen hat, fällt einem einiges wirklich wie Schuppen von den Augen. Vieles wird auf einmal so klar und einfach.

Die Gesellschaft ist heutzutage stark von wirtschaftlichen Entwicklungen getrieben – geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut. Halten Sie diesen Spruch für falsch oder für richtig und wie sehen dies die Hauptfiguren Ihres Romans " Gier"?

Der Spruch ist definitiv falsch. Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s erst einmal der Wirtschaft gut. Aber deshalb noch längst nicht zwingend uns allen. Wobei: Was ist "die Wirtschaft"? Die Bauernfabel in " Gier" zeigt, dass es eigentlich tendenziell umgekehrt ist: Geht‘s uns allen gut, geht’s der Wirtschaft gut. Mathematisch nachweisbar, so wie Eins und Eins Zwei ist.

Bei dem Thema geht es darum, "außerhalb der Box" zu denken, und neue Denkansätze nicht sofort im Keim zu ersticken. Wird diese Fähigkeit Ihrer Meinung nach ausführlich genug gefördert?

Nein. Es gibt zwar immer die Lippenbekenntnisse, aber meistens ist es doch eher so, wie Mahatma Gandhi treffend feststellte: "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich". Und dort endet es auch oft. Manchmal aber geht es auch weiter wie in Gandhis Spruch "… und dann gewinnst du." Wobei es für mich nicht ums Gewinnen geht, sondern um vernünftige Diskussionen und die Suche nach der besten Lösung.

Nach eher technologie- und naturwissenschaftlich orientierten Romanen wenden Sie sich in " Gier" gesellschaftlich-politisch-wirtschaftlichen Themen zu. Woher der Sinneswandel?

Ich bleibe auch in " Gier" bei den Naturwissenschaften. Die grundlegenden Konzepte, die ich in " Gier" präsentieren darf, kommen von Physikern. Naturwissenschaftlicher geht kaum. Im Übrigen sind sie in der Physik auch seit weit über hundert Jahren bekannt – übrigens von einem österreichischen Physiker entdeckt, dem Jahrhundertgenie Ludwig Boltzmann. Das finde ich einen weiteren faszinierenden Aspekt an der Geschichte: Wie sich konzeptuelle Ansätze disziplinenübergreifend anwenden lassen beziehungsweise gültig sind – wenn man offen genug ist, sich darauf einzulassen.