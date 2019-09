Mars-Roboter zeichnete mysteriöses Pulsieren auf

Starkes Magnetfeld

InSight ist 2018 auf dem Mars gelandet und hat drei wissenschaftliche Instrumente auf den Mars gebracht. Die Daten des Magnetfeldstärkenmessgeräts haben ergeben, dass es ein starkes Magnetfeld am Mars gibt, das gelegentlich nachts pulsiert. Richtung Norden sollen sie am stärksten sein, heißt es in dem veröffentlichten Auszug der wissenschaftlichen Arbeit der Mars-Forscher.



Das Pulsieren des Magnetfelds an und für sich sei nicht merkwürdig, heißt es in dem NatGeo-Bericht, aber die Tatsache, dass es nur nachts auftritt, sehr wohl. Die Forscher hoffen, dass man den Unterschied zwischen Magnetfeldern auf der Erde und am Mars noch weiter erforschen und verstehen wird.