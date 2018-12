Mars-Sonde Insight bricht bereits Rekord

"Es ist großartig, an unserem ersten vollen Tag auf dem Mars einen Weltrekord zu brechen", sagte InSight-Projektmanager Tom Hoffman. Noch aufregender sei aber der Ausblick auf kommende Aufgaben, die der Lander mit der Energie bewältigen könne.

Wer wissen will, wie sich Insight am Mars so schlägt, kann dem Twitter-Account des Landers folgen. Zuletzt meldete er sich am Samstag mit neuen Fotos, auf denen die Oberfläche des Roten Planeten sowie der Roboterarm des Landers zu sehen ist.

Insight wird insgesamt ein Marsjahr und 40 Sols aktiv sein. Das entspricht zwei Erdjahren. In dieser Zeit soll er die Oberfläche erkunden und erforschen, wie Himmelskörper mit felsiger Oberfläche – darunter auch Erde und Mond – entstanden sind.