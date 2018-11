NASA-Sonde InSight sicher auf dem Mars gelandet

Raue Mars-Luft

Vom Boden aus wurde InSights Einsatzort aber noch nicht erkundet. Der ebenfalls aktive Mars-Rover Curiosity ist aktuell etwa 500 Kilometer entfernt und damit am nächsten dran. Das Terrain soll weitgehend eben und frei von Felsen sein. Auch die Sonnenstrahlung dürfte dort besonders intensiv ausfallen, was für die Sonde überlebenswichtig ist: Zwei Solar Paneele in der Gesamtgröße eines Tischtennis–Tisches liefern pro Tag drei Kilowattstunden Strom.

„Gerade am Mars herrschen jedoch oft starke Sandstürme, die die Kollektoren mit der Zeit verkratzen und so leistungsschwächer machen“, sagt Baumjohann. Die gesamte Technik an Bord ist jedenfalls für zumindest zwei Jahre ausgelegt – so lange ist die Mission geplant. Mit der Erde kommuniziert InSight über mehrere Orbiter in der Mars-Umlaufbahn, auch Fotos soll er schicken.