Medizin-Nobelpreis für das "GPS des Gehirns"

Den Beginn hatte John O'Keefe gemacht. Er erkannte durch elektrophysiologische Messungen an Ratten, dass bei den Tieren, wenn sie sich in Versuchsräumen an bestimmten Orten aufhielten, in der Gehirnregion Hippocampus jeweils einzelne Neuronen mehr oder weniger aktiviert waren. Diese Nervenzellen nannte man die "Place-Cells" (Platz-Zellen). Somit repräsentierten diese Gehirnzellen einen "kompletten Plan" der Umgebung, in der sich das Tier befindet. Die selben Mechanismen gibt es auch im Hippocampus ("Seepferdchen") des Menschen. Kommt es in dieser Region, einem der entwicklungsgeschichtlich ältesten Teile des Gehirns, zu einem Schlaganfall, können Patienten an Defekten ihrer Orientierungsfähigkeit leiden.

Die Fortsetzung fanden diese Forschungen mit Edvard I. Moser und seiner Frau May-Britt Moser. Sie arbeiteten unter anderem bei O'Keefe in London, gingen aber 1996 an die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität in Trondheim nach Norwegen zurück.