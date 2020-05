"Mendel": Neuer Supercomputer für Biologen in Wien

Nicht nur Geheimdienste sammeln heutzutage große Datenmengen, sondern auch Biologen. Damit sie mit diesen etwas anfangen können, brauchen sie Computer mit Unmengen an Speicherplatz, schnellen Leitungen und fitten Prozessorkernen. Solch einen „ Supercomputer“ hat sich nun das Gregor Mendel Institut (GMI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) geleistet und nach dem Genetiker und erbsenzählenden schlesischen Mönch „ Mendel“ getauft, wie das Institut am Montag in einer Aussendung bekannt gab.

„Man kann heute keine Wissenschaft mehr ohne 'Big Data' machen“, erklärte Magnus Nordborg, der wissenschaftliche Leiter des GMI, im Gespräch mit der APA. Wenn Forscher etwa die kompletten Erbanlagen vieler Pflanzen-Individuen vergleichen wollen und Unmengen mikroskopische Fotos Pixel für Pixel analysieren, bräuchten sie Computer, die mit Terabytes an Daten umgehen können. „Die moderne Biologie spielt sich am Computer ab“, meint er.