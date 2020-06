Microsoft arbeitet an Tastatur mit Gestensteuerung

Mit dem Keyboard soll man einerseits im Web besser navigieren, etwa umblättern oder auf Karten wie Bing Maps mit einem Wisch navigieren, andererseits soll es auch beim Gaming zum Einsatz kommen. Auch Zoomen soll dadurch möglich werden.

Die eingebauten Sensoren prüfen, was für Gesten über der Tastatur ausgeführt werden (statisch oder dynamisch), in welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung sich die Hand dabei bewegt. Wann die Tastatur mit Gestensteuerung auf den Markt kommen soll, ist noch nicht bekannt.