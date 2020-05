MIT entwickelt springende Roboter-Module

Die würfelförmigen Roboter kommen ohne externe bewegliche Teile aus. Im Inneren befindet sich jeweils ein Schwungrad, das die Roboter in Bewegung versetzt. Die Würfel können damit sogar mehrere Würfel überwinden und sich so etwa selbstständig in die Höhe stapeln. Magnete an den Würfelseiten und -Kanten sorgen für Haftung zwischen den einzelnen Roboter-Modulen.

Entwickelt wurden die M-Blocks von den MIT-Forschern John Romanishin, Daniela Rus und Kyle Gilpin am Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory des MIT. Die größte Herausforderung dabei war die Bewerkstelligung relativ exakter Bewegungen. „Das ist eines dieser Dinge, das die Modulare-Roboter-Gemeinde schon seit langer Zeit erreichen wollte“, meint Rus.