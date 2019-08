Mit Zellkulturen gegen Nebenwirkungen

Durch Fortschritte in der Medizintechnik wächst die Zahl der zur Verfügung stehenden Materialien und Produkte stetig an. Bevor neue Biosensoren, Katheter oder andere medizinische Produkte eingesetzt werden dürfen, müssen die verwendeten Werkstoffe auf ihre biologische Verträglichkeit geprüft werden. Das passiert üblicherweise oft mithilfe von Tierversuchen.

An der FH Campus Wien werden in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI) Methoden entwickelt, die es erlauben die Prüfung von Materialien und Chemikalien mithilfe von Zellkulturen zu bewältigen. So kann geprüft werden, ob die verwendeten Werkstoffe toxisch wirken bzw allergische Reaktionen oder Entzündungsreaktionen hervorrufen. “Das Projekt hat einen ethischen Anspruch. Ziel ist es, durch die Verwendung zellbasierter Test-Assays die Tierversuche zu reduzieren”, sagt Ines Swoboda von der FH Campus Wien.