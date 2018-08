Moon Village: ESA arbeitet an Ziegelsteinen aus Mondstaub

Eine Basis auf dem Mond ist zwar noch eine Vision, Forscher basteln aber schon an „Ziegelsteinen aus Mondstaub“. Wie die europäische Raumfahrtagentur Esa mitteilte, arbeiten Experten an Baustoffen, die es Astronauten auf dem Erdtrabanten ermöglichen sollen, in Zukunft einmal Wege oder Häuser zu bauen.