Wie ein Dorf auf dem Mond aussehen könnte

Zuflucht in Lavaröhren

Christian Köberl, Geologe und Direktor des Naturhistorischen Museums Wien, schildert einige der Rätsel, die der Mond immer noch für die Menschheit bereit hält. Noch unzureichend erforscht sei etwa der Vulkanismus auf dem Mond. Auf dem Erdtrabanten werden etwa durch Lavaströme entstandene Höhlen vermutet, die als Behausung dienen und Menschen vor radioaktiver Strahlung schützen könnten. Das Prinzip findet sich auch in einigen Projekten der Architektur-Studenten wieder, ebenso wie Mondbasen rund um den Südpol des Mondes. Das Südpol-Aitken-Becken stelle den größten bekannten Einschlagkrater im gesamten Sonnensystem dar, erklärt Köberl. In permanent verdunkelten Stellen in diesem tiefgelegenen Gebiet sei die Wahrscheinlichkeit Wasser zu finden am höchsten.

Trittbrett zum Mars

Kosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, der 1981 im Rahmen der sowjetischen Sojus-40-Mission acht Tage im All verbrachte, hat sich intensiv mit der Erforschung des Mondes beschäftigt. Wie er schildert, sei das Interesse daran, den Mond zu erobern, so groß wie nie. China will in naher Zukunft durch eine Sonde erstmals eigene Gesteinsproben sammeln und zur Erde schicken. Indien arbeitet an einem Rover. Dazu kämen zahlreiche neue, finanzkräftige, private Akteure, etwa SpaceX oder Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Laut Prunariu hätten die Bewohner eines Moon Village unter anderem die wichtige Aufgabe herauszufinden, wie sich ein besonders langer Aufenthalt im All auf den menschlichen Körper auswirke. Solche Erkenntnisse wären besonders hilfreich für eine Mission zum Mars.