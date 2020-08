NASA: Diese Galaxie sieht wie Darth Vaders TIE Fighter aus

Darth Vaders Flotte

„Das erste Mal, als ich die Ergebnisse sah, dachte ich sofort, dass sie wie Darth Vaders TIE Fighter aus Star Wars: Episode IV – A New Hope‘ aussah“, sagt Matthew Lister, Professor für Physik und Astronomie an der Purdue University in den USA, der die Untersuchungen geleitet hat. Mithilfe unterschiedlicher Radiofrequenzen sei es möglich, mehr über die Entwicklung von aktiven Galaxien in einem Verlauf von Jahrzehnten lernen, schreibt die NASA.

Eine aktive Galaxie gibt eine Menge an Extra-Licht ab, die jenes ihrer Sterne übertrifft. Sie beinhaltet zudem überschüssige Funkwellen, Röntgen- und Gammastrahlen. Forscher vermuten, dass diese Emissionen aus den Regionen nahe des Schwarzen Lochs ausgestoßen werden. Dort würde sich eine wirbelnde Scheibe aus Gas und Staub anhäufen und sich aufgrund der Schwer- und Reibungskräfte erhitzen.