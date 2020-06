NASA entwickelt Flugdrohne für Einsatz am Mars

Die NASA arbeitet derzeit daran, den Mars im Flug zu erkunden. Dabei hätte ein fliegendes Gefährt deutliche Vorteile gegenüber einem Rover, der sich nur am Boden fortbewegt. So ist das Terrain am Mars uneben und schwierig zu befahren. Laut der NASA ist es auch problematisch, wenn die Bodengefährte nicht über Hügel hinwegsehen können. Mit einem Fluggerät hätte man einen weit besseren Überblick und könnte sich wesentlich schneller vorwärts bewegen. So sei etwa die dreifache Distanz eines Rovers möglich, wie die NASA erklärt.