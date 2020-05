NASA-Sonde Ladee erfolgreich zum Mond gestartet

Die Raumsonde "Ladee" ist erfolgreich in Richtung Mond gestartet. Der unbemannte Flugkörper, der etwa so groß wie ein Kleinwagen ist, hob in der Nacht auf Samstag an Bord einer Minotaur V-Rakete von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia ab, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Kurz nach dem Start trennte sich "Ladee" ("Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer") von der Rakete und ist nun etwa 30 Tage lang unterwegs zur Atmosphäre des Mondes. Die Sonde soll Daten über diese sehr dünne Atmosphäre sammeln und unter anderem nach Wassermolekülen suchen.