NASA veröffentlicht Röntgenbild der Sonne

Das Bild zeigt erstmals Hochenergie-Eruptionen in grün und blau, die bis zu drei Millionen Grad erreichen können. Das Bild wurde schließlich mit einer Infrarot-Aufnahme gekoppelt, was wiederum die bis zu eine Million Grad heiße Sonnenatmosphäre in rot zeigt. Mithilfe der hochauflösenden Bilder wollen die Wissenschaftler das Phänomen verstehen lernen, warum die Corona der Sonne eine Million Grad Celsius heiß ist, die Sonnenoberfläche aber nur 6000 Grad. Die eingefangenen kleineren Eruptionen könnten eine Ursache dafür sein.