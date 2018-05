Neue Beweise für Wasser auf Jupiter-Mond Europa

1997 ist die Raumsonde Galileo knapp am Jupitermond Europa vorbeigeflogen. Europa gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Entdeckung außerirdischen Lebens, weil unter seiner Eiskruste vermutlich ein Ozean liegt, der mehr Wasser enthält, als alle irdischen Meere. Bei einer erneuten Auswertung der Daten von Galileo haben Forscher jetzt einen weiteren Hinweis für diese These gefunden, wie The Register schreibt. Beim Vorbeiflug an Europa registrierten die Sensoren an Bord von Galileo nämlich eine kurzfristige Zunahme der Plasmadichte, wie Forscher in einem neuen Fachartikel in Nature schreiben.

Diese ist laut Modellberechnungen konsistent mit dem durchfliegen einer Wasserfontäne, die durch die Eiskruste nahe des Südpols des Jupitermondes ausgetreten sein könnte. Galileo flog damals mit sechs Kilometer pro Sekunde in einer Höhe von 200 Kilometer über Europas Oberfläche am Mond vorbei. Die Zunahme der Plasmadichte ließe sich mit einer 1000 Kilometer breiten Wasserfontäne aus dem Ozean unter dem Eis erklären, berichten die Forscher.