Neue Sensoren ermöglichen Reise ins Ich

Für Hobby-Sportler reichen die Daten zwar bereits aus, um sich ein Bild vom absolvierten Trainingspensum zu machen, in Zukunft sollen die Informationen aber deutlich besser werden. Forscher arbeiten an der Massenproduktion günstiger Sensoren. Solche Messinstrumente können etwa großflächig in Textilien eingearbeitet werden und erlauben so eine zuverlässige Erfassung jeder Bewegung des Körpers.

Das klappt dann - im Gegensatz zu den meisten heute verwendeten Messmethoden - auch auf dem Fahrrad. Fortschritte bei der Miniaturisierung von Analysegeräten können in Zukunft sogar die Untersuchung von Blutproben erlauben, die Profisportlern kontinuierlich Aufschluss über Laktatwerte und andere relevante Messwerte gibt. Von denselben Entwicklungen wird auch die Telemedizin profitieren. Wo Sensoren heute noch hauptsächlich Blutzuckerwerte messen und Herzschläge überwachen, könnte in Zukunft der Zustand des Körpers im Detail erfasst werden.