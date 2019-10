Neue Zeitreise-Studie weckt falsche Erwartungen

Kurven

Die neue Studie behandelt spezifisch so genannte geschlossene zeitartige Kurven (CTCs). Florian Aigner erklärt diese mit folgendem Beispiel: "Zwei Billardkugeln fliegen durch den Weltraum, stoßen zusammen und versenken einander dadurch in zwei Wurmlöcher, die beide Kugeln in der Vergangenheit ausspucken, und zwar genau so, dass sie zusammenstoßen und einander in zwei Wurmlöcher versenken... und so weiter."

Großvater

Die ÖAW veranschaulicht seine Arbeit an CTCs mit dem Großvaterparadoxon. Wie bereits in den 1990er-Jahren gezeigt wurde, kann man theoretisch nicht in der Zeit zurückreisen, seinen eigenen Großvater töten und damit die eigene Existenz auslöschen. Eine derartige Handlung müsste ja bereits Teil der Lebensgeschichte des Großvaters sein, wodurch sie gar nicht erst möglich werden könnte.

Dieser zeitlich-kausale Zusammenhang konnte bisher nur mit Hilfe der Quantenphysik untersucht werden. Die Studienautoren haben aber gezeigt, dass die klassische theoretische Physik sehr wohl Lösungen für das Problem bereithält, die nicht in Widerspruch zu lokalen Gesetzen der Physik stehen.

Gedankenspiel

Wie sich diese Erkenntnis genau in die Praxis umlegen ließe, ist unklar. Laut Aigner sei die Studie "ein Gedankenspiel, das helfen soll, die Relativitätstheorie besser zu verstehen", die Studie stelle aber "in keiner Weise den Anspruch ein erster Schritt Richtung Zeitmaschine zu sein." Zeitmaschinen blieben weiterhin Science Fiction.