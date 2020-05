Neuer Robotermuskel trägt 80-faches Eigengewicht

In Zukunft sollen flexible Robotermuskel aber nicht nur stärker werden, sie sollen auch Strom produzieren. "Wenn die Muskeln kontrahieren und expandieren, sind sie dazu fähig, mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln", sagt Koh. Dem Teamleiter schweben "grüne Roboter" mit minimal notwendiger Energiezufuhr vor.

In den nächsten drei bis fünf Jahren will man die neuentwickelte Technologie so weiterentwickeln, dass ein damit ausgestatteter Roboterarm, der nur halb so groß ist und halb so viel wiegt wie ein menschlicher, gegen einen Menschen beim Armwrestling gewinnt.