Neues Elektrolyt-Design verbessert Akkus

Den Forschern ist es damit gelungen, unter anderem Silizium als Anode für Lithium-Ionen-Batterien zu zyklisieren. Kurzum: Der Elektrolyt begünstigt eine lange Zykluslebensdauer für Silizium-Anoden mit hoher Kapazität, was künftig Hochenergiebatterien möglich macht. Die Studie wurde unlängst in der Fachzeitschrift Nature Energy publiziert.

Marktreife offen

Die Forscher haben eine Polymerschicht entwickelt, die als Festkörperelektrolyt-Grenzfläche oder SEI bekannt ist. Die ist stabil und soll sich mit dem Silizium verbinden. Durch diese starke Bindung wird das SEI gezwungen, sich der Volumenänderung der Anodenpartikel anzupassen. Sowohl die Anoden als auch das SEI reißen dann aber bei Batteriebetrieb.

"Wir haben die Beschädigung des SEI erfolgreich vermieden, indem wir einen keramischen SEI gebildet haben, der eine geringe Affinität zu den lithiierten Siliziumpartikeln hat, so dass sich das lithiierte Silizium bei Volumenänderungen an der Grenzfläche verschieben kann, ohne den SEI zu beschädigen“, sagt Chunsheng Wang, Professor für chemische und biomolekulare Technik an der University of Maryland.

Wann der Elektrolyt marktreif sein wird, bleibt offen.