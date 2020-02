Akku-Ladegerät fängt Feuer, Flugzeug muss notlanden

Ein Airbus 320 von United Airlines war unterwegs von Newark in New York nach Nassau auf den Bahamas. Über dem Atlantik, kurz vor der Landung, fing ein Handy-Ladegerät Feuer. Die Piloten mussten schnell den Kurs ändern und in Florida, am Flughafen Daytona Beach notlanden.

Ausgegangen ist das Feuer von einem Akku-Pack, das sich in der Tasche eines Passagiers befand. Die Crew verfrachtete die Tasche, samt brennenden Ladegerät, in eine feuerfeste Box, die sich für genau solche Fälle an Bord des Flugzeugs befindet.