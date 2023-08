Forscher finden dort Licht im Universum, wo es dunkel sein müsste

Das New Horizons Teleskop der NASA hat einen besonders finsteren Teil des Universums beobachtet und doppelt so viel Licht wie erwartet gefunden.

Das New Horizon Teleskop erreichte 2015 als erste Raumsonde Pluto und passierte 2019 das Objekt Arrokoth im Kuipergürtel . Das Teleskop wurde für die neue Beobachtung so ausgerichtet, dass weder unsere Sonne noch die helle Milchstraße den Blick auf das Universum stören. Die Sonne strahlt im inneren Sonnensystem unter anderem Staub an, der bei den meisten Beobachtungen herausgefiltert werden muss - hier allerdings nicht.

In einem Statement vergleicht Tod. R. Lauer vom National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory das Vorgehen damit, in einem leeren Haus weit draußen auf dem Land in einer klaren mondlosen Nacht alle Lichter auszuschalten. Das Team richtete das Teleskop dann auf den dunkelsten Abschnitt des Universums aus, den sie finden konnten.

"Mysteriöses Leuchten" gefunden

Trotzdem sind auf der Aufnahme Lichtquellen zu entdecken. Das Hubble-Teleskop hat in früheren Beobachtungen ungefähr 100 bis 200 Milliarden Galaxien im sichtbaren Universum gezählt. Diese bekannten Galaxien sowie andere bekannte Lichtquellen wurden aus der Aufnahme von New Horizons bereits herausgefiltert.

Das "mysteriöse Leuchten", wie Lauer es nennt, blieb allerdings. "Was wir messen ist doppelt so hell wie all das Licht, was die Milliarden Galaxien seit dem Urknall abgestrahlt haben", schreibt er. Wäre es das Universum, würde es so hell strahlen wie alle Galaxien, die es je gab.

2 Billiarden Galaxien im Kosmos vermutet

Schätzungen von 2016 (hier) gehen davon aus, dass es 2 Billiarden Galaxien geben könnte. Das konnten Forschende aus 3D-Animationen der Hubble-Bilder errechnen. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn New Horizons in den kommenden Beobachtungen weitere Lichtquellen bestätigen würde. Im Laufe des nächsten Monats sollen 15 weitere besonders dunkle Abschnitte betrachtet werden.