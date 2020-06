Österreich soll komplexer werden

Im Rahmen einer zweitägigen Konferenz, die Montag und Dienstag in Wien stattgefunden hat, haben einige der weltweit führenden Köpfe auf dem Gebiet der "Complexity Science" Einblick in ihre Arbeit gegeben. Die Erforschung komplexer Systeme ist ein interdisziplinäres Unterfangen, unter den Vortragenden in Wien befanden sich dementsprechend Forscher mit diversen wissenschaftlichen Hintergründen, von Physik bis Anthropologie. Veranstaltet wurde die Konferenz vom "Complexity Science Hub Vienna", einem Zusammenschluss österreichischer Forschungseinrichtungen und Universitäten, die dabei sind, eine Plattform für Komplexitätsforschung aufzubauen. "Beteiligt sind die technischen Universitäten Graz und Wien, die medizinische Universität Wien, das International Institute for Applied Systems Analysis in Wien und das Austrian Institute of Technology (AIT)", erklärt Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer des AIT.

Die Plattform, die vermutlich in Form eines Vereins gegründet werden soll, will national ein Ort des Austausches für Wissenschaftler sein, die sich diesem Gebiet widmen. International soll sie ein Knotenpunkt in einem länderübergreifenden Netz aus Forschungsinstitutionen werden, Santa Fe in den USA und Singapur etwa sind weitere bekannte Zentren. Längerfristig sollen Wissenschaftler aus dem In- und Ausland vom Hub nach Wien geholt werden, für kurze Forschungsaufenthalte oder als längerfristig Beschäftigte. "Der Austausch von PhD-Studenten und Postdocs wird ein wichtiger Teil der Arbeit", sagt Helga Nowotny, Vorsitzende der Österreich-Sektion des European Research Council im Rahmen einer Pressekonferenz des Complexity Hubs. Die Einrichtung einer Professur in Zusammenarbeit mit einer Universität steht ebenfalls im Raum.