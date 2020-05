Österreicher züchtet Organe im Bioreaktor

Ausgebildet wurde Ott an der Medizinuniversität Innsbruck, „ich bin relativ früh in die USA gegangen, um dort forschen zu können“, sagt er. In Österreich sei ein Projekt wie die Forschung an künstlichen Organen sowohl aus finanziellen wie auch aus Ausstattungsgründen kaum möglich. „Den Modus operandi, also wie ich an Projekte herangehe, habe ich aus Innsbruck mitgenommen“, bricht Ott eine Lanze für die Ausbildung in Österreich.