Österreichs Schüler stehen Facebook kritisch gegenüber

Die befragten Jugendlichen haben vor ihren Interviews allerdings schon Workshops zum Thema Datenschutz im Netz absolviert. "Die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten muss bedacht werden", erklärt Jadin. Die von den Jugendlichen am häufigsten genutzten Anwendungen im Social Web sind Facebook, WhatsApp und YouTube. Für den Umgang mit diesen Diensten haben sich die Schüler verschiedene Strategien zurechtgelegt. "Bei Facebook gibt es die längste Erfahrung und eine Menge Medienberichterstattung, die zum vorsichtigen Umgang mit Daten mahnt. Hier sind die Jugendlichen am kritischsten und nutzen die Plattform weniger aktiv als früher", so die Projektleiterin.

Teilweise werde das Verhalten, das die Schüler zu Beginn ihrer doch schon mehrjährigen Facebook-Karrieren an den Tag gelegt haben, heute bereits als peinlich empfunden. Bei anderen Diensten ist der Umgang laut Jadin deutlich weniger kritisch: "Bei WhatsApp steht der Nutzen im Vordergrund, dass auch hier Daten gesammelt werden, wird kaum wahrgenommen. Das liegt einerseits an der privateren Natur der Kommunikation auf der Plattform, andrerseits an der spärlichen Aufklärungsarbeit der Medien, die sich eher auf die großen sozialen Netzwerke einschießen."